Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства главы Коломны

Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства по факту смерти главы городского округа Коломна Дениса Лебедева. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

«В настоящее время криминалисты и следователи осматривают место происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ с целью того, чтобы в рамках расследования провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Лебедева обнаружили с огнестрельным ранением в собственной квартире. По предварительным данным, мэр находился в квартире один. Дверь была заперта изнутри. Рядом с телом найдено оружие.

Официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева уточнила «Ленте.ру,», что на место происшествия выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и прокурор Коломенского городского округа Александр Рубанов.