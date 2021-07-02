Тело главы Коломны нашли с огнестрельным ранением

Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева обнаружили с огнестрельным ранением в собственной квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мэр находился в квартире один. Дверь была заперта изнутри. Рядом с телом найдено оружие. Рассматривается версия о суициде.

Как уточнила «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, на место происшествия выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и Коломенский городской прокурор Александр Рубанов.