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Появились подробности гибели 30-летнего российского хоккеиста

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Максим Ишкельдин
Максим Ишкельдин
Фото: телеграм-канал «Mash Siberia»

Появились подробности гибели 30-летнего российского игрока в хоккей с мячом Максим Ишкельдина. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

По словам тещи спортсмена, его тело нашли в гараже, а основной версией следствия является самоубийство. При этом предсмертной записки обнаружено не было. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

О смерти Икшельдина стало известно 5 июня. Сообщалось, что спортсмена нашли мертвым в своей кровати. Причиной произошедшего назывался оторвавшийся тромб.

Ишкельдин начал заниматься хоккеем с мячом в новосибирском клубе «Заря». Он известен по выступлениям за новосибирский «Сибсельмаш», «СКА-Нефтяник» из Хабаровска и красноярский «Енисей». В составе сборной России он стал шестикратным чемпионом мира.

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