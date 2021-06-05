Российский хоккеист умер в 30 лет

Российский игрок по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер в 30 лет. Об этом сообщает NGS.ru

По информации источника, спортсмена нашли мертвым в своей кровати. Отмечается, что у него оторвался тромб. Пресс-атташе клуба «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев рассказал, что хоккеист вел здоровый образ жизни и соблюдал режим.

Ишкельдин начал заниматься хоккеем с мячом в новосибирском клубе «Заря». Он известен по выступлениям за новосибирский «Сибсельмаш», «СКА-Нефтяник» из Хабаровска и красноярский «Енисий». В составе сборной России он стал шестикратным чемпионом мира.

11 мая российский хоккеист Владислав Егин умер в возрасте 32 лет после перенесенного коронавируса. Спортсмен скончался из-за осложнений, связанных с заболеванием. Егин известен по выступлениям за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).