Бывший российский хоккеист умер в 32 года

Бывший хоккеист Владислав Егин умер в возрасте 32 лет после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен скончался из-за осложнений, связанных с заболеванием. Егин известен по выступлениям за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет. Последним клубом Егина был «Липецк» из Высшей хоккейной лиги.

Всего на счету Егина 45 матчей в КХЛ. Также хоккеист отметился выступлениями за «Молот-Прикамье», «Спартак», «Нефтяник», «Рязань», «Ермак», «Донбасс» и «Рубин».

16 марта стало известно о смерти защитника «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. Спортсмен скончался в реанимации после несчастного случая в матче Кубка Харламова. Файзутдинов получил травму после попадания шайбы в голову.