Бывший хоккеист сборной Чехии умер в 32 года

Бывший хоккеист сборной Чехии Марек Трончински умер на 33-м году жизни. Об этом сообщает Hokej.cz.

Причины смерти защитника не сообщаются. В национальную команду страны он привлекался в 2012-2016 годах, но не участвовал в крупных турнирах.

Трончински также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он играл за «Югру» и братиславский «Слован». В активе хоккеиста 93 матча в лиге, в которых он набрал 37 очков (12 шайб и 25 результативных передач). Помимо этого, Трончински выступал в составе чешских команд.

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