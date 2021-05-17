Российский баскетболист умер в 26 лет

Российский баскетболист любительского клуба «Профит-Баскет-3» Иван Паршаков умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмену стало плохо во время матча с «Метеором». Он потерял сознание за полминуты до конца игры. Прибывшая на место скорая помощь доставила Паршакова в больницу, где он и скончался.

Паршаков начал тренироваться еще в Соликамске. Перебравшись в Москву, он закончил спортивную школу «Глория». Выступал за «МБА-ДЮБЛ» в сезоне 2013/2014, проведя за клуб 20 матчей.

В августе 2020-го баскетболист команды «Юго-Запад» Алексей Устиновский упал во время матча и умер. У спортсмена не выдержало сердце. Устиновский скончался на 42-м году жизни. У него остались жена и двое сыновей.