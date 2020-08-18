Российский баскетболист упал во время матча и умер

Российский баскетболист команды «Юго-Запад» Алексей Устиновский упал во время матча и умер. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, через две минуты после начала матча турнира по стритболу «Лига 54» в Новосибирске спортсмен внезапно упал на колени. Устиновскому оказали первую помощь, однако он скончался. Отмечается, что у него не выдержало сердце. Баскетболисту был 41 год. У него остались жена и двое сыновей.

В Новосибирской баскетбольной ассоциации выразили соболезнования семье погибшего. «Мы знали его как опытного игрока, доброго человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов. Светлая память!» — написали они.

16 августа российский футболист Михаил Колосов умер во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». 17-летний игрок потерял сознание на поле и был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.