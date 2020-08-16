17-летний российский футболист умер во время тренировки

17-летний российский футболист Михаил Колосов умер на тренировке. Об этом сообщает МК.

По информации издания, спортсмену стало плохо во время подготовки, проходившей на стадионе «Рублево» в Москве. Он потерял сознание, после чего у него начались судороги. Футболист был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его. Причины смерти не уточняются.

20 апреля защитник фарм-клуба московского «Локомотива» «Казанка» Иннокентий Самохвалов умер во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. Футболисту было 22 года, у него остались жена и сын. Для семьи спортсмена был организован сбор средств, благодаря которому за один день удалось собрать 10 миллионов рублей.