Появились подробности гибели 17-летнего российского футболиста Михаила Колосова. Об этом сообщается в Twitter Российского футбольного союза (РФС).

Спортсмену стало плохо во время первого тайма матча за команду Москомспорта «Олимпик». В футбольной академии «Строгино» написали, что первая помощь была оказана оперативно. Отмечается, что футболист регулярно проходил медицинское обследование и не имел проблем со здоровьем. Представители школы обещали оказать помощь семье Колосова.

О смерти Колосова стало известно ранее 16 августа. Футболист потерял сознание на поле и был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

20 апреля защитник фарм-клуба московского «Локомотива» «Казанка» Иннокентий Самохвалов умер во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. Футболисту было 22 года, у него остались жена и сын.

