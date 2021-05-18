Умер самый успешный мотогонщик СССР

Эстонский и советский мотогонщик Лембит Теэсалу умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

О причинах смерти прославленного спортсмена не сообщается. Теэсалу — самый успешный советский мотогонщик с 1965 по 1985 год. На его счету 30 медалей всесоюзных чемпионатов, из них 21 — золотые. Также на его счету три победы в Кубке Восточной Европы.

На республиканском уровне он 13 раз становился чемпионом. Кроме того, Теэсалу 17 раз выигрывал традиционную гонку Kalevi Suurs it. Эстонец выступал не только на мотоцикле. Спортсмен также известен как пилот гоночного болида.

Теэсалу увлекся мотоспортом в 1961 году. Он тренировался в «Трудовых резервах» под руководством Йоханнеса Томсона.

Мотогонки в Эстонии проводились с 1933 года, еще до советизации Прибалтики. Во времена СССР мотоциклетный спорт оставался популярным в республике. К примеру, мотогонщики — герои кинокомедии «Озорные повороты» эстонского и советского режиссера Калье Кийска.