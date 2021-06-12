Умер шестикратный чемпион мира Игорь Железовский

Шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский умер в возрасте 58 лет. Об этом в субботу, 12 июня, сообщает ТАСС.

Причины смерти спортсмена не уточняются. «По нашим сведениям, Железовский скончался сегодня в 07:15. Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта. Прощание и похороны состоятся в понедельник», — отметили в Союзе конькобежцев России.

Железовский — пятикратный чемпион СССР, шестикратный чемпион мира в спринтерском многоборье. В составе сборной СССР на Олимпиаде 1988 года в Калгари он стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров. В 1994 году в Лиллехаммере Железовский представлял Белоруссию и завоевал серебряную медаль на этой же дистанции.

18 мая умер эстонский и советский мотогонщик Лембит Теэсалу. На протяжении 20 лет Теэсалу был самым успешным советским мотогонщиком. На его счету 30 медалей всесоюзных чемпионатов, из них 21 — золотая. Также на его счету три победы в Кубке Восточной Европы.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



