Российский легкоатлет умер во время забега

Российский легкоатлет Григорий Маляренко умер во время забега в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 22-летний спортсмен почувствовал себя плохо во время тренировки на манеже «Сибирский нефтяник»: он пробежал 60 метров и 110 метров с барьерами. Маляренко пытались оказать помощь прибывшие на место медики, однако он скончался. Отмечается, что легкоатлет проходил медкомиссию и был допущен к тренировкам.

Маляренко был мастером спорта по легкой атлетике и членом сборной Омской области. На его счету две победы на первенствах России среди юниоров, а также второе место в Спартакиаде учащихся России.

4 апреля футболист молодежной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» умер во время матча на стадионе «Торпедо». Отмечалось, что он умер почти мгновенно, не успев дождаться помощи врачей.