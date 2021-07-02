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Подсчитаны потери мировой экономики от спада туризма

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Фото: Globallookpress.com

Резкий спад международного туризма из-за пандемии может стоить мировой экономике в 2020-2021 годах 4,8 триллиона долларов. Как пишет CNN, одна из причин — нехватка вакцин развивающимся странам.

Опубликованный 30 июня отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) показал, что только в этом году убытки для глобального ВВП составят от 1,7 до 2,4 триллиона долларов — больше, чем ожидалось в худших прогнозах прошлого года. Согласно исследованию, проведенному совместно с Всемирной туристской организацией ООН (ВТООН), около 60 процентов потерь будет приходиться на развивающиеся страны.

Турция, Эквадор, Южная Африка, Мальдивские острова, Сент-Люсия, а также значительная часть Азии и Океании сильнее всего пострадали от отсутствия туристов. В то время как Северная Америка, Западная Европа и страны Карибского бассейна его практически не ощутили.

По данным ВТООН, в 2020 году бедные страны посетило на 60-80 процентов меньше туристов. Под угрозой оказались от 100 до 120 миллионов рабочих мест, которые занимала молодежь, женщины и неофициально трудоустроенные.

Основным препятствием для восстановления отрасли считают низкие темпы вакцинации. По мнению генерального секретаря ВТООН Зураба Пололикашвили, для восстановления экономики в развивающихся странах вакцинация имеет решающее значение, поскольку только так можно будет защитить людей и безопасно перезапустить туризм.

Однако, как показывают данные онлайн-издания Our World in Data, сейчас в мире полностью вакцинировано лишь десять процентов населения. Даже в странах с высокими показателями вакцинации вроде Великобритании ограничения по туризму не снимают из-за опасений заразиться новым «дельта» вариантом вируса.

Несмотря на послабление ограничений и возобновление путешествий в некоторых частях мира, кризис в этой сфере еще далек от завершения. Половина опрошенных ВТООН экспертов считает, что международный туризм вернется к уровню 2019 года не раньше, чем через пять лет.

В качестве возможного на данный момент решения проблемы организация предлагает странам лучше согласовать и облегчить требования к пересечению границ. Например, разработать общие стандарты для недорогого и надежного тестирования на коронавирус.

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