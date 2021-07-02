Байден назвал возможную причину обрушения дома во Флориде

Возможной причиной обрушения 12-этажного дома в Майами на Серфсайде могло стать глобальное потепление. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, сообщает Fox News.

Американский лидер отметил, что не располагает твердыми доказательствами такой версии произошедшего. В то же время он подчеркнул, что существуют предположения, согласно которым обрушение произошло из-за повышения уровня моря. Как пояснил Байден, данную тему подняли родственники жильцов дома в ходе его визита в Майами.

Ранее 1 июля глава США вместе с супругой приехал в Серфсайд, чтобы осмотреть место происшествия и пообщаться с родственниками пропавших. Встреча длилась около трех часов. По словам Байдена, беседа с семьями жертв напомнила ему о его личной трагедии: первая жена и дочь американского президента погибли в автокатастрофе, а его сын Бо умер от рака.

Об обрушении многоквартирного жилого дома в Серфсайде стало известно 24 июня. По последним официальным данным, погибли 18 человек, еще 145 числятся пропавшими без вести. Большинство из них могут быть погребены под обломками. Поиск людей под завалами продолжается.