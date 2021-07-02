Зрители реалити-шоу пригрозили убить новую героиню и ее семью

Героиня британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Хлоя Берроуз (Chloe Burrows) получила множество смертельных угроз после выхода свежей серии на экраны. Зрители пообещали убить девушку и ее семью за то, что из-за нее с шоу выгнали другую конкурсантку. Об этом сообщает The Mirror.

25-летняя Берроуз захотела объединиться с героем программы Аароном Фрэнсисом (Aaron Francis). Такое решение означало, что другая героиня реалити и любимица многих телезрителей — Шеннон Сингх (Shannon Singh) — покинет проект в самом его начале, после выхода третьего эпизода.

Реакция фанатов программы не заставила себя долго ждать, и Берроуз вскоре получила огромное количество негативных комментариев, в том числе смертельные угрозы. На ситуацию отреагировали топ-менеджеры Love Island. Они опубликовали в Instagram пост, где назвали подобные высказывания недопустимыми. Создатели реалити-шоу пообещали проинформировать полицию обо всех угрозах в адрес участников шоу.

Ранее звезда Love Island Найл Аслам (Niall Aslam) заявил журналистам, что попал в психиатрическую клинику во время съемок передачи. 26-летний мужчина, участвовавший в шоу в 2018 году, рассказал, что до сих пор восстанавливается от психоза, который был вызван «токсичной средой» на передаче.