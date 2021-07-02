На фоне введения новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом россияне стали меньше тратить. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Tinkoff CoronaIndex.

При этом сильнее всего индекс потребительской активности упал в Москве. Эксперты заключили, что за две недели после введения ограничений (с 14 по 27 июня) в сравнении с предыдущими (с 31 мая по 13 июня) жители столицы стали тратить меньше на 3 процента, а других регионов — на 2 процента.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Москвичи стали намного реже ходить в кинотеатры и рестораны, также существенно сократилась продажа авиа- и железнодорожных билетов, еще горожане урезали траты на покупку цветов и походы в салоны красоты. Как отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, самые серьезные убытки, как и в прошлом году, понесут предприятия общественного питания, туристическая отрасль, перевозки и непродуктовый ретейл.

Ранее стало известно, что в России частное потребление в мае перестало расти. Расходы граждан, вероятнее всего, в июне перейдут к снижению. Потребительские расходы россиян снизились на один процент за май. «Причины — вероятно, очень невысокий рост зарплат в мае, сильная продовольственная инфляция и переезд людей на дачи на дополнительных выходных», — объяснили эксперты «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП).

По подсчетам FinExpertiza, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.