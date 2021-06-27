Российские подростки стали меньше тратить денег на гаджеты

Средний чек расходов молодых людей в возрасте 14-18 лет на гаджеты снизился в январе-мае на 49 процентов относительно того же периода 2020 года. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», сообщает ТАСС.

При этом в среднем в 2021 году российские подростки стали больше тратить денег на одну покупку по карте. Так, с января по май общий средний чек по подростковым картам вырос на 14 процентов относительно того же периода в 2020 году и составил 412 рублей.

За отчетный период средний чек на покупки в супермаркетах вырос на 58 процентов (до 257 рублей), на поездки в такси — на 41 процент (до 251 рубля), в кафе и ресторанах — на 37 процентов (до 588 рублей).

Самый заметный рост среднего чека у клиентов оказался в магазинах одежды и обуви. Этот показатель в текущем году вырос в два раза — до 2 337 рублей относительно января — мая 2020-го. .

В рамках исследования были проанализированы средние чеки операций по подростковым картам клиентов 14-18 лет банка «Русский стандарт» за январь-май 2021-го и 2020 года.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, россияне сократили траты на еду. Как стало известно из результатов исследования аналитиков «Тинькофф Data», граждане стали экономить на базовых продуктах. Например, траты на покупку овощей и фруктов урезали на 30– 60 процентов, на мясо — до 25 процентов, на хлебобулочные изделия — на 40 процентов.