На фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, россияне сократили траты на еду. Как стало известно из результатов исследования аналитиков «Тинькофф Data», граждане стали экономить на базовых продуктах. Например, траты на покупку овощей и фруктов урезали на 30– 60 процентов, на мясо — до 25 процентов, на хлебобулочные изделия — на 40 процентов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Эксперты проанализировали трансакций более 13 миллионов потребителей и пришли к заключению, что общие траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги в первом квартале выросли на 18 процентов год в году. С другой стороны, на фоне снижения расходов на продукты и одежду у граждан выросли расходы на государственные сборы, включая налоги, пошлины и штрафы. Аналитики отметили, что среди главных причин сокращения расходов — рост инфляции.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza заключила, что стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6 процента в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции.

Ранее в апреле стало известно, что россияне стали экономить и на лекарствах. С начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей. На фоне пандемии коронавируса россияне успели сделать большие запасы лекарств, так что сейчас пользуются оставшимися