Хитрость помогла россиянам дозвониться на прямую линию Путина

Жители российского поселка Боровой, которые пожаловались на проблемы с дорогами во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, раскрыли хитрость, благодаря которой им удалось дозвониться до главы государства. Об этом они рассказали в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам местных жителей, обращение к президенту с просьбой разобраться с дорогами стало уже «многолетней традицией», и это не первый раз, когда они пытались дозвониться на прямую линию. В этот раз задуманное осуществилось благодаря скоординированным действиям каждого жителя.

«Мы решили пойти на хитрость. Если бы записали одно общее обращение — не факт, что оно бы попало на глаза волонтерам. Поэтому мы отправили послания с разных телефонов — подключились все местные. Так больше шансов, что наши жалобы заметят», — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что из-за состояния местной дороги в поселок не может проехать даже машина скорой помощи. Более того, это единственный доступный путь из деревни в город.

Также сообщается, что ранее местные жители пытались связаться с правительством Красноярского края и прокуратурой через СМС-сообщения, но им никто не отвечал. «А сейчас та же прокуратура, вроде, решила провести проверку, говорят о возможном возбуждении уголовного дела по факту халатности», — сообщила местная жительница.

На подтопленную дорогу в поселке пожаловались Путину в ходе прямой линии 30 июня. На следующий день к месту приехали специалисты, которые начали откачивать воду. Также жителям обещали организовать 5 июля онлайн-встречу с губернатором и мэром.