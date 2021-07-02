Систему ухода за пожилыми россиянами оценили в сотни миллиардов рублей

Внедрение в России системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами обойдется бюджету от 300 до 600 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минтруде.

Минтруд представил в правительство первые оценки стоимости внедрения в России системы, которая подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность жить без посторонней поддержки. Создание такой системы долговременного ухода к 2030 году является одной из целей нацпроекта «Демография».

В правительстве подсчитали, что ежегодные траты на общероссийский проект могут составить от 500 до 700 миллиардов бюджетных рублей. Минтруд же утверждает о тратах в пределах 330 миллиардов. Именно вопрос стоимости не позволяет согласовать программу.

Еще одним камнем преткновения оказался кадровый вопрос. По оценке Минтруда, для полного оказания услуг 1,9 миллиона нуждающимся необходимо привлечь до 500 тысяч человек. Это практически сопоставимо с числом врачей в государственных больницах.

В апреле вице-премьер Татьяна Голикова указала, что численность населения России в ближайшие несколько лет будет снижаться. Она пояснила, что продолжение сокращения численности связано с объективными демографическими трендами. Политик отметила, что перед государством стоит задача переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году устойчивый прирост населения за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.

В феврале независимый демограф Алексей Ракша в интервью «Ленте.ру» заявил, что численность населения России к 2040 году составит чуть больше 130 миллионов. Чтобы предотвратить такое снижение численности населения, нужны большие финансовые вложения, а именно — около пяти триллионов рублей каждый год, считает демограф. По его мнению, на эти меры следует тратить не меньше 4-5 процентов ВВП.