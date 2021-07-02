В Армении зафиксировали восемь случаев сибирской язвы

В Армении, по данным на 2 июля, зафиксировали восемь случаев заражения сибирской язвой. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Три случая выявили в Гегаркуникской области. Заболевшие находятся в медицинском центре Мартуни, их состояние оценивается как нормальное и средней тяжести.

Еще семь человек были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву в Ширакской области. Диагноз подтвердился у пятерых из них. Они также находятся в нормальном состоянии и состоянии средней тяжести.

В начале июня сообщалось, что село Бижиктиг-Хая в Туве власти закрыли на карантин из-за сибирской язвы у 29-летнего местного жителя.