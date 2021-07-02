Арестован директор занимавшегося ремонтом крейсера «Адмирал Кузнецов» завода

Ленинский районный суд Мурманска арестовал на два месяца директора 35-го судоремонтного завода «Звездочка» Сергея Вераксо, который обвиняется в растрате. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Против главы предприятия, на котором ремонтируют авианесущий крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов», возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»). Фабула обвинения пока неизвестна.

Вераксо заключен под стражу по ходатайству следователя ФСБ, сообщает Znak.com. На заводе прошли обыски и задержания, связанные с финансированием реконструкции дока для ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Отмечается, что обвиняемый вступил в должность директора филиала 35-го судоремонтного завода «Звездочка» 14 января 2019 года.

Предприятие выполняет государственные контракты по оборонной промышленности, в том числе ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и фрегата «Адмирал Чабаненко». На «Звездочку» также доставлялась после аварии подлодка «Лошарик», на которой погибли 14 человек.

Ранее за хищение бюджетных средств во время ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов» был арестован генеральный директор 10-го судоремонтного завода в Мурманске. Его заподозрили в выводе около 45 миллионов рублей, выделенных на ремонт авианосца.