Коровьи желудки помогут решить одну из главных проблем человечества

Ученые из Австрии доказали, что бактерии одного из отделов коровьего желудка способны перерабатывать пластик. Как пишет The Guardian, результат исследования поможет решить одну из главных проблем человечества.

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Сотрудники Венского университета природных ресурсов и естественных наук во главе с Дорис Рибич извлекли жидкость из рубца – самого большого отдела желудка коровы – и в лабораторных условиях поместили в нее три вида пластика. В опыте использовали PET, PBAT и PEF, из которых делают текстиль, биоразлагаемые пакеты и бутылки. Каждый пластик был представлен в двух состояниях – в виде порошка и в виде пленки.

Как показал эксперимент, микроорганизмы рубцовой жидкости способны разрушить все три типа пластика, причем с порошком процесс проходит быстрее. Осталось только найти отвечающие именно за переработку пластика микробы и определить тип (или типы) ферментов, которые они вырабатывают, чтобы начать их производство. Тогда уже можно будет внедрять эту технологию на предприятия в качестве экологичной альтернативы химической переработки пластика.

Биотехнологи давно подозревали, что живущие в желудках крупного рогатого скота микроорганизмы имеют потенциал в разложении пластика, поскольку ежедневно они переваривают природные полиэфиры из кожуры яблок или томатов. Дорис Рубич отметила, что до сих пор на бойнях рубцовую жидкость считают отходом и утилизируют в огромных количествах.