Ценная рыба оказалась на грани истребления

Палтус, которого добывают у берегов Камчатки и на севере Охотского моря, оказался на грани истребления из-за изменений климата и деятельности человека. Экологи требуют ввести временный запрет на промысел ценной рыбы, пишет издание «Коммерсантъ».

Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков сообщил о критическом снижении запасов палтуса на Дальнем Востоке — в три-четыре раза за период с 2019 по 2020 год. С такой информацией и просьбой снизить норму по общему допустимому улову (ОДУ) в Дальневосточном бассейне экологи обратились с письмом в Росрыболовство.

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

По их данным, запасы палтуса оценивают приблизительно, а не с учетом полевых исследований. Такой подход приводит к необоснованному завышению ОДУ. При этом представители WWF подчеркивают, что к причинам истощения запасов рыбы не относят такие важные факторы, как потери из-за объедания улова косатками, истребление молодняка, а также выбор орудий лова. Экологические активисты требуют скорректировать ОДУ, а до того, как утвердят новые нормы, временно ограничить промысел.

Росрыболовство отказывается вводить запреты на промысел, так как в снижении запасов палтуса видит естественные причины, в том числе небольшой прирост в некоторых поколениях, глобальное потепление, которое меняет экосистему Мирового океана. В ведомстве подчеркивают, что запасы палтуса находятся под контролем. ОДУ палтуса в 2021 году, по данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), составляет 13,7 тысячи тонн. В Росрыболовстве добавили, что в следующем году показатель снизится на 25-30 процентов.

Замдиректора крупнейшего в России рыбопромышленного холдинга УК «Норебо» Сергей Сенников добавил, что предложения экологов могут стабилизировать состояние запасов палтуса, но ситуацию нужно изучать подробно, так как запрет на добычу может поставить под угрозу промысел трески. Другой представитель отрасли заявил журналистам издания, что российские рыбные компании и без ограничений находятся в трудном положении и проигрывают американским промысловикам. Стоимость тонны палтуса достигла 12 тысяч долларов.

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев считает, что ОДУ зачастую зависит от интересов компаний, которые спонсируют исследования ВНИРО. Для решения проблемы эксперт предлагает привлекать к исследованиям больше независимых наблюдателей.

В конце апреля мировые представители рыбной индустрии заявили об угрозе масштабных убытков по причине изменений в популяции лососевых у берегов Аляски. Из года в год красная рыба стала становиться меньше и меньше по размеру из-за того, что ее вылавливают, не давая окрепнуть, а также из-за резкого изменения климата.