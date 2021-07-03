Россия столкнулась с попытками разрушить ее единство извне

Россия сталкивается с попытками разрушить ее единство извне. Так, согласно новой редакции Стратегии национальной безопасности, указ об утверждении которой подписал ранее 3 июля глава государства Владимир Путин, укрепление суверенитета и безопасности страны и защита традиционных основ российского общества приобретают жизненно важное значение. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«На фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию Российской Федерации жизненно важное значение для нашей страны приобретают укрепление ее суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», — говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что для защиты национальных интересов страны от внешних и внутренних угроз, «в том числе от недружественных действий иностранных государств», необходимо «повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ РФ с учетом долгосрочных тенденций мирового развития».

Ранее 3 июля президент России подписал указ, утверждающий Стратегию национальной безопасности. В ней перечислены основные стратегические приоритеты России: сбережение народа, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также экологическая безопасность и рациональное природопользование.