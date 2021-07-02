Путин наградил посмертно погибших сочинских судебных приставов

Президент России Владимир Путин наградил посмертно судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна, погибших при исполнении в Сочи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе указано, что погибшие посмертно удостоены орденов Мужества за мужество, отвагу, также самоотверженность, которые они проявили при исполнении служебного долга.

В среду, 9 июня, в Сочи приставы прибыли к дому 61-летнего Вартана Кочьяна на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, после чего сдался.

Позже мужчина рассказал о мотиве расправы. По его словам, до такого состояния его довело беззаконие власти — он с четырех лет живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали. Очевидцы говорят, что стрелявший добивал приставов, говоря, что всех надо убивать. После двойного убийства он не мог успокоиться и выстрелил еще несколько раз в трактор.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин лично заинтересовался делом о двойном убийстве судебных приставов в Сочи.