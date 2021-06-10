Бастрыкин заинтересовался двойным убийством приставов в Сочи

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался делом о двойном убийстве приставов в Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Глава ведомства поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СКР, чтобы провести объективное расследование.

В настоящий момент в рамках следственных действий проводятся судебно-медицинские, баллистические, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы. Кроме того, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи арестовал до 9 августа 61-летнего Вартана Кочьяна, застрелившего двух судебных приставов.

В среду, 9 июня, в Сочи приставы прибыли к дому 61-летнего Вартана Кочьяна на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, после чего сдался.

Позже мужчина рассказал о мотиве расправы. По его словам, до такого состояния его довело беззаконие власти — он с четырех лет живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали. Очевидцы говорят, что стрелявший добивал приставов, говоря, что всех надо убивать. После двойного убийства он не мог успокоиться и выстрелил еще несколько раз в трактор.