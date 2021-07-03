Путин утвердил стратегию национальной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Стратегию национальной безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, указ президента 2015 года теряет свою силу.

В новом указе перечислены основные стратегические приоритеты России. Среди них: сбережение народа России, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также экологическая безопасность и рациональное природопользование.

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