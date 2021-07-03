Россиянам дали советы по выбору детского лагеря

Выбирая лагерь для ребенка, стоит обратить внимание и на его сайт или страницу в социальных сетях — есть ли там контактная информация, фотографии комнат и территории. Кроме того, следует почитать отзывы других родителей, посоветовала председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. Об этом сообщают «Известия».

Также важно понимать, кто организатор и учредитель лагеря и как проходит подготовка кадров. По словам Грицун, важное значение имеет и обратная связь с руководством — у родителей должна быть возможность написать ему и оперативно получить ответ.

«Насторожить может и стоимость отдыха. Посмотрите среднюю цену на путевки в коммерческие и государственные лагеря в вашем регионе — если вам предлагают значительно меньшую сумму, это может быть недобросовестный организатор», — сказала эксперт.

Грицун отметила, что средняя стоимость детского отдыха в Москве и Подмосковье на данный момент составляет от 45 до 60 тысяч рублей за смену в частном лагере и от 35 до 50 тысяч рублей в муниципальном.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый оценил необходимость отмены смен в детских лагерях из-за COVID-19. По его словам, опасность коронавируса для жизни и здоровья детей не столь велика в данной ситуации, чтобы полностью лишать их летнего отдыха. При этом Круглый подчеркнул, что при заезде в лагеря детям, особенно подросткового возраста, необходимо сдавать ПЦР-тесты. Парламентарий также добавил, что следует ограничить доступ родителей и других лиц в места детского отдыха.