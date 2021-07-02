В Совфеде оценили необходимость отмены смен в детских лагерях из-за COVID-19

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый оценил необходимость отмены смен в детских лагерях из-за COVID-19. Об этом заслуженный врач России рассказал ТАСС.

По его словам, опасность коронавируса для жизни и здоровья детей не столь велика в данной ситуации, чтобы полностью лишать их летнего отдыха. При этом Круглый подчеркнул, что при заезде в лагеря детям, особенно подросткового возраста, необходимо сдавать ПЦР-тесты. Парламентарий также добавил, что следует ограничить доступ родителей и других лиц в места детского отдыха.

Ранее сообщалось, что власти Тувы прекратили работу детских оздоровительных лагерей в регионе после вспышки коронавируса в лагере «Байлак» — второй сезон не будет принимать детей.

О вспышке в лагере «Байлак» стало известно 25 июня. У одного из отдыхающих появилось недомогание, а тест на коронавирус оказался положительным. После этого руководство лагеря провело дезинфекционную обработку. По данным Следственного комитета, заразились 66 детей из 174 и 8 работников из 33. Ведомство организовало проверку.