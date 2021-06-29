После массового заражения коронавирусом в российском детском лагере завели дело

В Республике Тыва после массового заражения коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Байлак» возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 11 июня к врачу-педиатру обращались с жалобами на боли в горле, насморк, головную боль и кашель 35 детей. Но, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил, медик не принял мер по изоляции детей и не поставил об этом в известность родителей, министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора.

Выяснилось, что дети свободно выходили за территорию, а в самом лагере находились посторонние. Всего в лагере в период с 10 по 22 июня находились 162 ребенка и 33 работника. Возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Следователи изымают документы, личные дела детей и продолжают допрос свидетелей.

О вспышке заболевания в детском оздоровительном лагере «Байлак» стало известно 25 июня. Руководство лагеря провело дезинфекционную обработку после того, как у одного из детей появилось недомогание, а тест на коронавирус оказался положительным. По итогу инфекцию выявили у 68 детей и девяти работников