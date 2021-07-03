Российский сенатор Алексей Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор по «велению» США. Об этом он написал в Twitter.

«На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, — Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина — очень далекая окраина. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», — заявил Пушков.

Ранее в сети появилась информация, что CNN показал в эфире карту Украины, на которой Киев был назван Улан-Батором.

1 июля Верховная Рада приняла решение о переименовании поселка городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Поселение Нью-Йорк было основано немецкими переселенцами в Россию при Екатерине II. В 1951 году его переименовали. Сейчас в населенном пункте проживают 12 тысяч человек.

Посольство США на Украине поздравило жителей поселка Нью-Йорк с историческим названием.