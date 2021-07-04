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В Кабардино-Балкарии вертолет жестко сел и попал на видео

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии жестко сел вертолет при проведении сельскохозяйственных работ. Момент падения воздушного судна попал на видео, которое публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительным данным, ЧП произошло недалеко от города Прохладный. На место происшествия уже выехали оперативные службы.

Сообщается, что вертолет был частным, а в кабине находился один пилот. После жесткой посадки он не пострадал и скрылся с места.

В мае в Архангельской области разбился вертолет. Авария произошла в районе острова Мудьюг. В результате ЧП один человек погиб, один пропал без вести, еще двое получили травмы.Выяснилось, что вертолет Robinson вылетел из аэропорта Васьково.

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