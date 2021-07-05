Солдат британской армии изнасиловал четырех женщин-сослуживцев

Солдат британской армии Джошуа Холт (Joshua Holt) изнасиловал четырех женщин-сослуживцев и угрожал убить одну из них. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам одной из жертв, 19-летний военнослужащий несколько раз насиловал ее в период с декабря 2019-го по сентябрь 2020-го. После одного из случаев насилия он избил женщину до бессознательного состояния и приставил нож к ее горлу. «Он ударил меня головой о кровать, ударил головой о стену и, по сути, ударил меня обо все, что мог», — рассказала она. Впоследствии на место происшествия приехала бабушка злоумышленника и настояла на вызове экстренной медицинской помощи.

Другие потерпевшие также дали показания против Холта по делам об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Мужчина отрицает все обвинения. Он заявил, что его предполагаемые жертвы заявили о насилии с его стороны, так как хотели использовать эти инциденты как предлог для увольнения из армии.

4 июня стало известно, что глава военно-воздушных сил Южной Кореи Ли Сон Ен подал в отставку из-за самоубийства военнослужащей, которая подверглась сексуальным домогательствам со стороны коллеги. Офицер уволился на следующий день после ареста старшего сержанта по обвинению в домогательстве и нанесении увечий женщине-сослуживцу. По словам семьи жертвы, задержанный военнослужащий не только сексуально домогался до нее, но и заставлял молчать о случившемся на протяжении двух месяцев.