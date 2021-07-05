Люксовый бренд начал продавать униформы мусорщиков за сотни тысяч рублей

В ассортименте испанского люксового бренда Balenciaga появилась униформа мусорщика стоимостью в сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Star.

Новинка представляет собой неоново-желтую оверсайз-куртку со светоотражающими полосками и капюшоном. Слева на груди, а также на спине вещь украшена сокращенным логотипом компании BLNCG. По информации издания, описанная куртка вошла в коллекцию осень-зима 2021 и была представлена в июле на VR-показе Balenciaga.

На официальном сайте компании униформу рабочего начали продавать за 2890 фунтов стерлингов (почти 300 тысяч рублей). В то же время журналисты отметили, что в магазинах спецодежды аналогичная куртка доступна по цене от 1,99 фунта стерлингов (200 рублей).

В декабре 2020 года креативный директор Balenciaga, грузинский дизайнер Демна Гвасалия, задал тренд на рыцарские доспехи на шпильке. В основу коллекции Pre-Fall 2021 он заложил представления о моде в мегаполисе 2031 года. В линейку вошли рыцарские ботфорты-доспехи на шпильках, рабочая униформа, дырявые свитеры и одежда с камуфляжным принтом.