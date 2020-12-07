Грузинский дизайнер задал моду на рыцарские доспехи на шпильке

Грузинский дизайнер и креативный директор испанского модного дома Balenciaga Демна Гвасалия выпустил видеоигру, где все персонажи одеты в новинки бренда. Соответствующие кадры появились в Instagram-сторис марки.

В основу новой коллекции Pre-Fall 2021 и игры Afterworld: The Age Tomorrow Гвасалия заложил представления о моде и мегаполисе 2031 года. В ассортимент вошли рыцарские ботфорты-доспехи на шпильках, рабочая униформа, дырявые свитеры и одежда с камуфляжным принтом.

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Более того, модный журнал Dazed Korea опубликовал на обложке нового декабрьского выпуска модель Balenciaga, полностью облаченную в латы, таким образом поддерживая тренд на средневековую амуницию.

В линейку вошли оверсайз-жакеты и толстовки, объемные пуховики и тренчи, платья и джинсы с потертостями. Образы моделей дополнили футуристичные очки, напоминающие по форме глаза насекомого.

В сентябре 2019 года Демна Гвасалия придумал обувь для любителей выпить. В каблук черных кожаных сапог с голенищем выше щиколотки дизайнер встроил металлическую открывашку для бутылок. Поклонники с восторгом отреагировали на модель.