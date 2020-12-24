Грузинский дизайнер выпустил вещи с нецензурным описывающим 2020 год словом

Французский бренд Vetements, основателем которого является грузинский модельер Демна Гвасалия, выпустил вещи с нецензурным выражением в качестве принта и вызвал споры в сети. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте марки.

Материалы по теме Коронный прием Советские ковры и преклонение перед женщиной: во что COVID-19 превратил главное модное событие года Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду

Капсульная коллекция, состоящая из футболки и толстовки черного цвета, создана специально для интернет-магазина авангардных дизайнеров SV Moscow и выпущена лимитированным тиражом 100 экземпляров. Стоимость вещей на сайте составляет 37 100 рублей и 79 800 рублей соответственно.

Покупатели сочли дизайн вещей чересчур вызывающим и раскритиковали его в комментариях. «Ясно, на какую аудиторию они работают», «Это что такое, вы издеваетесь?», «Деградируем, ребятки, не ведитесь», — высказывались они.

Однако другие пользователи оценили новую коллекцию. «Это же просто великолепно!», «Какой год, такая и капсула», «Супер», «Коротко о 2020», «В этом году актуально», — писали юзеры.

Ранее грузинский дизайнер задал моду на рыцарские доспехи на шпильке. В основу новой коллекции Pre-Fall 2021 и игры Afterworld: The Age Tomorrow Гвасалия заложил представления о моде и мегаполисе 2031 года. В ассортимент вошли рыцарские ботфорты-доспехи на шпильках, рабочая униформа, дырявые свитеры и одежда с камуфляжным принтом.