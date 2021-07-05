Врач показал способ узнать степень обезвоживания организма по костяшкам пальцев

Американский врач показал способ определить состояние организма по внешнему виду кожи в домашних условиях. На его ролик в TikTok обратили внимание в Mirror.

Медик Каран Радж (Karan Raj) опубликовал ролик, в котором рассказал о так называемом «щипковом тесте», помогающем самостоятельно узнать степень обезвоживания кожи без обращения к специалистам. Метод заключается в том, чтобы зажать кожу на костяшке пальца рукой, удерживать ее в таком положении несколько секунд, затем отпустить и наблюдать за реакцией.

По словам Раджа, по тому, как быстро кожа вернется к привычному состоянию, можно судить об ее упругости. Отмечается, что если кожа не разглаживается сразу, то она обезвожена. Согласно материалу, для улучшения ее состояния необходимо увеличить потребление воды.

Публикация врача стала вирусной и набрала больше шести миллионов просмотров. Зрители поблагодарили эксперта за предложенный лайфхак и принялись писать результаты собственных проверок в комментариях. «Теперь я понял, что пью недостаточное количество воды», «Вау, круто!», «Спасибо большое», «Действенный способ», — высказывались юзеры.

В августе 2020 года специалисты раскрыли способы избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств. Так, для быстрого заживления ожогов они порекомендовали принять холодный душ, который позволит избавиться от неприятных ощущений и снизить температуру кожи. «Пейте много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание», — добавили врачи.