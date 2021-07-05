Детскую игрушку с рэпом про наркотики и суицид на польском нашли на Тайване

На Тайване обнаружили детскую игрушку в форме кактуса, которая исполняла рэп про наркотики и суицид на польском. Об этом передает Taiwan News.

Игрушку с песнями рэпера Cypis обнаружила женщина из Польши, проживающая в настоящее время в Тайчжуне. Она сообщила об этом местным СМИ. В настоящее время игрушечный кактус можно как приобрести в магазинах страны, так и заказать онлайн. Отмечается, что в объявлениях о продаже игрушки в интернете указывается на то, что она развивает воображение и креативность у детей.

Ранее главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал самые опасные детали в детских игрушках. По его словам, все игрушки, в которых есть мелкие детали или магнитные шарики, небезопасны для ребенка.