Педиатр назвал самые опасные детали в детских игрушках

Главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал самые опасные детали в детских игрушках. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все игрушки, в которых есть мелкие детали или магнитные шарики, небезопасны для ребенка. Так, магнитные шарики при попадании в организм могут «находить» друг друга, что приводит к перфорации кишечника, с развитием воспаления, перитонитом. Специалист отметил, что гелевые шарики также очень опасны, так как, если они попадают внутрь, то начинают разбухать и увеличиваться в сотни раз. Он подчеркнул, что это вызывает непроходимость кишечника и зачастую требует срочной операции.

Помимо этого, врач рассказал, что дети нередко проглатывают бытовые предметы, например, связки ключей или магнитные браслетики для фитнеса. Поэтому он советует родителям всегда присматривать за ребенком, где бы тот не находился в доме.

Ранее главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени Башляевой ДЗМ» назвал способы сохранить здоровье ребенка. По его словам, в семье должно быть принято заниматься физической культурой, прогуливаться на свежем воздухе, а также питаться правильно. Османов добавил, что ведущая роль в том, чтобы помочь ребенку реже болеть, принадлежит не школе, а именно родителям.