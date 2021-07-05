В украинском регионе уберут из библиотек комикс про однополые отношения

В одном из регионов Украины, Ивано-Франковской области, уберут из библиотек книгу-комикс про однополые отношения «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Об этом 5 июля сообщает портал «Гордон».

«Мы уже знаем, сколько экземпляров в наших библиотеках. Мы действительно их распространили по всем библиотекам, немного — по одной, по две в каждой [библиотеке]. Сейчас мы изымаем эти книги», — заявила замглавы областного управления культуры Мирослава Корнелюк.

Всего власти закупили 46 таких книг за счет государственного бюджета. Изъять комикс из библиотек, в частности, потребовали представители христианских общин Ивано-Франковска. Они заявили, что такая продукция подрывает институт семьи.

Всего в начале 2021 года министерство культуры и Украинский институт книги закупили 1240 экземпляров «Принцесса + принцесса: долго и счастливо». Изъять комикс из библиотек требовали власти Луцка, однако получили отказ из Минкульта.

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