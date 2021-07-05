Глава МИД Украины призвал «сломать стену» в вопросе поставок оружия из Германии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал добиться поставок оружия из Германии, передает «24 канал».

По словам министра, во время июльского визита президента Владимира Зеленского в ФРГ планируется обсудить вопросы безопасности, «нормандский формат» переговоров по Донбассу и газопровод «Северный поток-2».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Вопрос продажи оружия Украине, я считаю, это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать», — заявил Кулеба.

В конце мая Зеленский выразил желание закупить у Германии автоматические винтовки и аудиоаппаратуру. Он также отметил, что ФРГ является ведущей страной в производстве бронированных военных машин.

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что поставки оружия в зону конфликта недопустимы. Такая позиция возмутила украинского посла в Германии Андрея Мельника. Он рассказал, что вопрос военной помощи попросту отсутствует в двусторонней повестке из-за нежелания отдельных лиц.

Кулеба назвал политическим отказ Германии поставлять Украине оружие.