Финансисты связали темпы вакцинации с курсом рубля

Финансисты французского банка Credit Agricole связали темпы вакцинации от коронавируса в России с курсом рубля. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению экспертов, из-за того, что Россия отстает по темпам вакцинации, то рубль может оказаться под давлением. Они объяснили, что в отстающих по данному показателю странах начинают ужесточать ограничения, которые могут повредить экономической активности. Успехи в сфере вакцинации будут играть все более значимую роль в качестве фактора дифференциации между рынками развивающихся стран во второй половине 2021 года, рассказал Себастьян Барб, который занимается развивающимися рынками в Credit Agricole.

Американское издание также отмечает, что индексы деловой активности России, ЮАР и других государств, где темпы вакцинации относительно невысокие, в июне снизились. В то же время в случае стран Латинской Америки и Восточной Европы, где данный процесс идет более активно, они в основном выросли.

Ранее директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская дала россиянам советы по продаже валюты — долларов и евро. Покровская рассказала, что существуют «звоночки», которые помогают сориентироваться, когда приобретать или продавать валюту по более выгодной стоимости. Например, если ЦБ объявляет о закупке долларов, то это означает подходящее время для продажи валюты. Курс в этот период однозначно будет расти, считает аналитик.