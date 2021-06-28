Аналитик дала россиянам советы по продаже валюты

Директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская дала россиянам советы по продаже валюты — долларов и евро. Чтобы наиболее выгодно провести эту операцию, необходимо наблюдать за сообщениями Центробанка, передает агентство «Прайм».

Покровская рассказала, что существуют «звоночки», которые помогают сориентироваться, когда приобретать или продавать валюту по более выгодной стоимости. Например, если ЦБ объявляет о закупке долларов, то это означает подходящее время для продажи ранее купленной валюты. Курс в этот период однозначно будет расти, считает аналитик.

«И наоборот: если ЦБ снижает объем валютного резерва, значит, доллар подешевеет и имеет смысл его купить», — рассказала Покровскаяю.

Аналитик не рекомендовала непрофессионалам играть на разнице курсов в краткосрочной перспективе, поскольку это грозит потерей большей части накоплений. Покровская уверила, даже при резком упадке курса рубля не стоит торопиться в обменники для покупки долларов или евро на пике их стоимости.

Ранее россиянам назвали способы обогнать инфляцию. Наиболее простой способ — держать сбережения в разных валютах. Эксперт также порекомендовал метод — «1000-10-10», при котором каждый месяц необходимо откладывать тысячу рублей и к ним покупать по десять долларов и десять евро.