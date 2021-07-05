Украинский генерал рассказал о шансах Киева в случае конфликта с Россией

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший депутат Верховной Рады Вилен Мартиросян рассказал о шансах Киева в случае конфликта с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, нельзя обманывать украинский народ и лицемерить перед другими, пытаясь продемонстрировать свою мощь. Генерал подчеркнул, что в военном плане Россия значительно превосходит Украину, и призвал не провоцировать Москву. «Как бы не было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь", не понимая, что великан по голове даст — он сядет», — сказал он.

Мартиросян также добавил, что Украине не стоит хвастаться, что у нее что-то есть, и задался риторическим вопросом, кого хотят обмануть в Киеве. При этом на Украине, по его мнению, стало слишком много «умных», которые «с подхалимством» рассуждают о любви к своей стране и ненависти к России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у России шансов на успех в случае конфронтации с НАТО. По мнению Кулебы, Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря. Глава ведомства добавил, что если Североатлантический альянс не будет предпринимать никаких действий, Россия значительно усилит контроль над Черным морем и влияние в регионе.