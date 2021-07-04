В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о «российской агрессии»

В Госдуме прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о противодействии «российской агрессии». Об этом сообщает RT.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Зеленский сильно изменился с тех пор, как стал президентом Украины. «Не этих заявлений, все более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем», — сказал Новиков.

Кроме того, парламентарий заметил, что угроза Украине исходит не от России. «Если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада», — заявил депутат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что комплекс «Нептун» украинского производства официально принят на вооружение Военно-морских сил (ВМС) страны. По словам Зеленского, новый береговой ракетный комплекс «позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей».