На базе международной арктической станции (МАС) «Снежинка» на Ямале создадут полигон водородной энергетики. Об этом сообщает издание «Накануне».

Отмечается, что соглашение о создании полигона было подписано в рамках работы Центра компетенций МФТИ по технологиям декарбонизации. Подписи под документом поставили исполнительный директор института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев и заместитель генерального директора по стратегическому развитию группы компаний "Инэнерджи" Михаил Козлов.

Макет «Снежинки» показали на «Иннопроме». По словам Васильева, создавать полигон для тестирования новых технологий водородной энергетики планировалось вместе с партнером.

МАС — круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Целью ее работы является тестирование и демонстрация российскими и международными партнерами природосберегающих технологий жизнеобеспечения.