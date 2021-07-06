Российскую художницу с множеством ножевых ранений нашли убитой в квартире

В подмосковном городе Бронницы нашли убитой в своей квартире молодую художницу 24-летнюю Анастасию Огрызкову с множеством ножевых ранений. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Там же находилась мать девушки Ирина Огрызкова, врач-педиатр местной больницы. Она также была исполосована ножом. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают преступников. Проверяются две версии произошедшего: ограбление и семейный конфликт.

Возбуждено уголовное дело, сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольг Врадий. По ее словам, о преступлении стало известно ранним утром 6 июля. Жильцы услышали крики из квартиры соседей и вызвали полицию. Сотрудники МЧС вскрыли жилье, запертое изнутри. Там лежала женщина 25 лет, скончавшаяся от восьми ножевых ранений. У ее 56-летней матери было два проникающих ранения. Она сейчас находится в реанимации.

Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.