Сыну экс-судьи и его сообщнику вынесли приговор за избиение россиянина до смерти

В Красноярске завершилось рассмотрение резонансного дела об избиении до смерти 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. Обвиняемыми выступили сын экс-судьи Андрей Шилов и его сообщник Сергей Шмелев, которые снимали свои издевательства на видео. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщается на сайте Красноярского краевого суда.

Суд приговорил россиян к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Так же с осужденных взыскали 5 миллионов 453 тысячи рублей в пользу семьи погибшего. Оба признаны виновными по статьям 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») и 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц»).

Убийство произошло в ночь на 15 сентября 2019 года. Осужденные напали на 31-летнего потерпевшего в подъезде жилого дома, после чего поднялись к нему в квартиру и продолжили избивать его там. В результате Сисигину проломили череп. Все происходящее снимал на камеру сын бывшей судьи Андрей Шилов, позже он разослал друзьям погибшего видео, на котором он перемазан кровью.

Врачи боролись за жизнь Сисигина 22 дня, но не смогли его спасти. Мужчина умер не приходя в сознание. Погибший был мастером спорта по биатлону, у него было много медалей.

Обвиняемые в убийстве долгое время находились на свободе. Друзья убитого заявляли, что дело не расследуется и связывали нахождение подозреваемых на свободе с родителями Шилова. Его отец — глава Емельяновского поселкового совета депутатов, а мать Людмила Шилова — бывшая судья и действующий адвокат в Емельяновском районном суде.

После того, как делом занялись сотрудники Следственного комитета России (СКР) оба подозреваемых были задержаны и арестованы. Во время судебного заседания об избрании им меры пресечения обвиняемые раскаялись и объяснили произошедшее своей вспыльчивостью.